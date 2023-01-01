Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Претендент
Фильмы похожие на Претендент
The Contender
Претендент
2000 / США / Германия / Великобритания
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Претендент
Вся информация о фильме
Работающая женщина
драма
2018, Израиль
6.0
Ничего, кроме правды
драма
2008, США
7.0
Июньский жук
комедия, драма
2005, США
7.0
Тихий американец
триллер, драма
2002, США / Германия / Австралия
5.0
Жизнь за кадром
комедия, драма
2000, Франция / США
6.0
Симпатико
комедия, драма, криминал
1999, Великобритания / Франция / США
4.0
Убийство первой степени
драма, триллер
1995, США / Франция
7.0
Бесстрашный
драма
1993, США
7.0
Знаменитые братья Бейкер
драма, мелодрама, мюзикл
1989, США
6.0
Такер: Человек и его мечта
биография, драма
1988, США
6.0
Зазубренное лезвие
драма, мистика, триллер
1985, США
6.0
Соломенные псы
триллер
2011, США
7.0
Последний замок
триллер, боевик, драма
2001, США
6.0
Паранойя
триллер, драма
2013, США / Франция
7.0
Песня имен
драма
2019, Германия / Канада / Великобритания
6.0
Ледяной ветер
драма
1997, США
7.0
В поисках огня
драма
2015, США
5.0
Превосходство Борна
приключения, триллер, мистика, боевик, драма
2004, США / Германия
7.0
Идеальный парень
триллер
2015, США
5.0
Частная жизнь Пиппы Ли
драма
2009, США
7.0
Настоящая любовь
триллер, криминал, боевик, драма
1993, США
7.0
Единственный живой парень в Нью-Йорке
драма
2017, США
6.0
Трафик
триллер
2021, Бельгия / Канада
8.0
Ландромат
драма
2019, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить