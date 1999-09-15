Что общего у мультимиллионера Лайла Картера, владельца большого конезавода, его жены Рози и спившегося неудачника Винни Уэбба? Эта троица на всю жизнь связана криминальным прошлым. Двадцать лет назад они задумали и провернули сложное мошенничество вокруг лошадиных скачек. Тогда им все удалось на славу: они заработали кучу денег. И вот теперь Винни решил покаяться в прошлых грехах. Узнав об этом, Картер по первому звонку бывшего друга бросает все и мчится к старому приятелю. Удастся ли ему остановить Уэбба, сохранить свою репутацию, богатство и жену Рози, а также выгодно продать своего лучшего жеребца «Симпатико» или же грехи двадцатилетней давности разрушат их кажущееся счастье и благополучие?