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Постер фильма Симпатико
4.6
Киноафиша Фильмы Симпатико
4.6

Симпатико

, 1999
Simpatico
Великобритания, Франция, США / комедия, драма, криминал / 18+
Постер фильма Симпатико
4.6

О фильме

Что общего у мультимиллионера Лайла Картера, владельца большого конезавода, его жены Рози и спившегося неудачника Винни Уэбба? Эта троица на всю жизнь связана криминальным прошлым. Двадцать лет назад они задумали и провернули сложное мошенничество вокруг лошадиных скачек. Тогда им все удалось на славу: они заработали кучу денег. И вот теперь Винни решил покаяться в прошлых грехах. Узнав об этом, Картер по первому звонку бывшего друга бросает все и мчится к старому приятелю. Удастся ли ему остановить Уэбба, сохранить свою репутацию, богатство и жену Рози, а также выгодно продать своего лучшего жеребца «Симпатико» или же грехи двадцатилетней давности разрушат их кажущееся счастье и благополучие?

В ролях

Ник Нолти
Ник Нолти
Vincent Webb
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Lyle Carter
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Rosie
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Cecilia
Альберт Финни
Simms
Шон Хэтоси
Шон Хэтоси
Young Vinnie
Лайэм Уэйт
Young Carter
Кимберли Уильямс-Пэйсли
Кимберли Уильямс-Пэйсли
Young Rosie
Whit Crawford
Jean
Bob Harter
Louis
Режиссер Мэттью Уорчас
Сценарист Сэм Шепард, Мэттью Уорчас, Дэвид Николс
Композитор Стюарт Коупленд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 15 сентября 1999
Дата выхода
15 сентября 1999 Россия 16+
13 июля 2000 Германия 12
15 сентября 1999 Казахстан
15 сентября 1999 Канада
10 августа 2000 Нидерланды
28 января 2000 США
15 сентября 1999 Украина
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 281 813
Производство Emotion Pictures, Canal+, Zeal Pictures
Другие названия
Simpatico, Симпатико, Círculo de engaños, Círculo de engaños de Matthew Warchus, El secreto, Inganni pericolosi, Puro Sangue, Saklı Anılar, Simpático, Simpatico - Högt spel, Simpatico - korkein panoksin, Simpatikas, Sympatico, 背信の行方

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 11 голосов
4.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Слушать
саундтрек фильма Симпатико

Отзывы о фильме

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