Работающая женщина, 2018

Фильм — участник кинофестиваля в Торонто (2018). Актуальная история на фоне возрастающего интереса к женской повестке и к скандалам, связанным с харрасментом и абьюзом. Главная героиня Орна сталкивается с проблемами на работе: начальник ценит ее и всячески помогает продвигаться вверх по карьерной лестнице, но при этом оказывает ей неуместные знаки внимания. Женщина становится перед тяжелым моральным выбором. Она вынуждена кормить всю семью с тремя детьми и не может лишиться работы, но чтобы сохранить ее, героине придется изменить мужу, который тоже пребывает в тяжелой жизненной ситуации. Теперь ее мир разваливается на части, но она еще может постоять за себя, за свое дело и честь семьи.