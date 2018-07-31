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Работающая женщина
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Isha Ovedet / Working Woman

Работающая женщина, 2018

2018 / Израиль
6.7 Оцените
10 голосов
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О фильме

Фильм — участник кинофестиваля в Торонто (2018). Актуальная история на фоне возрастающего интереса к женской повестке и к скандалам, связанным с харрасментом и абьюзом. Главная героиня Орна сталкивается с проблемами на работе: начальник ценит ее и всячески помогает продвигаться вверх по карьерной лестнице, но при этом оказывает ей неуместные знаки внимания. Женщина становится перед тяжелым моральным выбором. Она вынуждена кормить всю семью с тремя детьми и не может лишиться работы, но чтобы сохранить ее, героине придется изменить мужу, который тоже пребывает в тяжелой жизненной ситуации. Теперь ее мир разваливается на части, но она еще может постоять за себя, за свое дело и честь семьи.

6.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 25 июня 2019
Премьера в мире 31 июля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Михаль Авиад
В ролях
Лирон Бен-Шлуш
Менаш Ной
Менаш Ной
Ошри Коэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Работающая женщина 2 постера
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