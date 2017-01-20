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Ты – мне, я – тебе, 2017

2017 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Один памятный день из жизни нескольких ньюйоркцев. Пока пара журналистов расследует сомнительное самоубийство, торговец винилом ввязывается в аферу, а девочка-подросток познаёт свою сексуальность.

- Фильм был участников таких кинофестивалей, как «Сандэнс», международный кинофестиваль в Локарно, Международный кинофестиваль в Монклере,Международный кинофестиваль в Сарасоте

В Нью-Йорке – начало осени, обычный день, когда нью-йоркцы занимаются своими обычными делами. Бенни, коллекционеру пластинок, надо съездить проверить сигнал о редком издании Чарли Паркера; в то время как его сосед Рэй не оставляет свой диван, опасаясь людей, у которых могут быть к нему претензии. Клэр выходит на работу репортёром криминальной хроники и отправляется вместе со своим начальником на первое задание, расследование возможного убийства, в котором замешан хозяин часовой мастерской. А школьница Венди идёт домой к своей подружке Мелани, где внезапно обнаруживает, что стала третьей лишней.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 января 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Дастин Гай Дефа
В ролях
Майкл Сера
Майкл Сера
Эбби Джейкобсон
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
Микейла Уоткинс
Микейла Уоткинс
Тави Гевинсон
Тави Гевинсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ты – мне, я – тебе 2 постера
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Наша рецензия
Бени (Бени Куперсмит) был разбужен телефонным звонком. Неизвестный (Бадди Дюресс) сказал, что номер ему дал их общий знакомый, потому что тот знает, что Бени коллекционирует пластинки, а у него как раз есть очень редкий экземпляр The Bird Blows The Blues Чарли Паркера. Бени соглашается встретиться и оставляет дома в гордом одиночестве друга Рэя (Джордж Сэмпл). Рэй не слезает с дивана и явно переживает. Есть за что. Пока Бени охотится за винилом, Фил (Майкл Сера), корреспондент криминальной…
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