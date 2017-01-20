Ты – мне, я – тебе, 2017

В Нью-Йорке – начало осени, обычный день, когда нью-йоркцы занимаются своими обычными делами. Бенни, коллекционеру пластинок, надо съездить проверить сигнал о редком издании Чарли Паркера; в то время как его сосед Рэй не оставляет свой диван, опасаясь людей, у которых могут быть к нему претензии. Клэр выходит на работу репортёром криминальной хроники и отправляется вместе со своим начальником на первое задание, расследование возможного убийства, в котором замешан хозяин часовой мастерской. А школьница Венди идёт домой к своей подружке Мелани, где внезапно обнаруживает, что стала третьей лишней.