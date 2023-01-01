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Претендент
Претендент, 2000: актеры и роли
The Contender
Претендент
2000 / США / Германия / Великобритания
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Претендент, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Род Лури
Rod Lurie
В ролях
Гэри Олдман
Gary Oldman
Джоан Аллен
Joan Allen
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Уильям Петерсен
William Petersen
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Майк Байндер
Mike Binder
Робин Томас
Robin Thomas
Мэриэл Хемингуэй
Кэтрин Моррис
Kathryn Morris
Кристен Шоу
Дуглас Урбански
Douglas Urbanski
Ноа Фрайрир
Анджелика Торн
Джо Тэйлор
Кевин Джир
Даг Робертс
Doug Roberts
Бэв Эпплтон
Сандра Регистер
Энтони Бут
Antony Booth
Эндрю С. Бузби
Ирен Зиглер
Дел Драйвер
Шон Прэтт
Билл Бэвинс
Эд Сала
Ed Sala
Кирк Пенберти
Kirk Penberthy
Джастин Дрэй
Justin Dray
Давид Лаубахер
Кристиан Слэйтер
Christian Slater
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
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