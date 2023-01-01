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Киноафиша Фильмы Претендент Претендент, 2000: актеры и роли
The Contender Претендент 2000 / США / Германия / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Претендент, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Род Лури Род Лури Rod Lurie
В ролях
Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Джоан Аллен Джоан Аллен Joan Allen Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Сэм Эллиотт Сэм Эллиотт Sam Elliott Уильям Петерсен William Petersen Сол Рубинек Сол Рубинек Saul Rubinek Майк Байндер Mike Binder Робин Томас Робин Томас Robin Thomas Мэриэл Хемингуэй Кэтрин Моррис Кэтрин Моррис Kathryn Morris Кристен Шоу Дуглас Урбански Douglas Urbanski Ноа Фрайрир Анджелика Торн Джо Тэйлор Кевин Джир Даг Робертс Doug Roberts Бэв Эпплтон Сандра Регистер Энтони Бут Antony Booth Эндрю С. Бузби Ирен Зиглер Дел Драйвер Шон Прэтт Билл Бэвинс Эд Сала Ed Sala Кирк Пенберти Kirk Penberthy Джастин Дрэй Justin Dray Давид Лаубахер Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Филип Бейкер Холл Филип Бейкер Холл Philip Baker Hall
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