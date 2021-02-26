Трафик, 2021

Фильм следует за группой персонажей, каждый из которых играет определенную роль в продолжающейся опиоидной эпидемии в Америке. Сюжет состоит из трех взаимосвязанных историй, которые демонстрируют жадность, насилие и трагедию войны с наркотиками.

Перед нами Джейк Келли (Арми Хаммер) – агент ФБР, расследующий дело торговца наркотиками, который, в свою очередь, организует операцию по незаконной перевозке опиоидного анальгетика фентанила, нелегальных лекарств, отпускаемых по рецепту, между Америкой и Канадой с участием нескольких картелей. Миссия первого героя тесно переплетается со следующим персонажем – Клэр Реймон (Эванджелин Лилли), которая работает архитектором и проходит лечение от оксиконтиновой зависимости. Она также жаждет мести за своего сына, убитого во время незаконной перевозки наркотических веществ. Как мать, она намерена выяснить правду об истинной связи своего ребенка с криминальном миром. И, наконец, доктор Тайрон Брауэр (Гари Олдман) – ученый, профессор университета, изучающий появившееся на рынке новое обезболивающее, которое, как предполагается, не вызывает привыкания, но эксперименты доказывают совершенно обратное. Ему приходится столкнуться с внезапными откровениями о могущественной фармацевтической компании, которая к тому же является его работодателем, а всю эту систему контролирует известный миллиардер (Люк Эванс).

Три истории о мире опиоидов переплетаются воедино и выстраиваются в логическую цепочку. Этим сюжетным линиям суждено пересечься ради достижения одной цели, однако их столкновение может быть смертельным.