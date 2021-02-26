Трафик, 2021

Фильм следует за группой персонажей, каждый из которых играет определенную роль в продолжающейся опиоидной эпидемии в Америке. Сюжет состоит из трех взаимосвязанных историй, которые демонстрируют жадность, насилие и трагедию войны с наркотиками.
Перед нами Джейк Келли (Арми Хаммер) – агент ФБР, расследующий дело торговца наркотиками, который, в свою очередь, организует операцию по незаконной перевозке опиоидного анальгетика фентанила, нелегальных лекарств, отпускаемых по рецепту, между Америкой и Канадой с участием нескольких картелей. Миссия первого героя тесно переплетается со следующим персонажем – Клэр Реймон (Эванджелин Лилли), которая работает архитектором и проходит лечение от оксиконтиновой зависимости. Она также жаждет мести за своего сына, убитого во время незаконной перевозки наркотических веществ. Как мать, она намерена выяснить правду об истинной связи своего ребенка с криминальном миром. И, наконец, доктор Тайрон Брауэр (Гари Олдман) – ученый, профессор университета, изучающий появившееся на рынке новое обезболивающее, которое, как предполагается, не вызывает привыкания, но эксперименты доказывают совершенно обратное. Ему приходится столкнуться с внезапными откровениями о могущественной фармацевтической компании, которая к тому же является его работодателем, а всю эту систему контролирует известный миллиардер (Люк Эванс).
Три истории о мире опиоидов переплетаются воедино и выстраиваются в логическую цепочку. Этим сюжетным линиям суждено пересечься ради достижения одной цели, однако их столкновение может быть смертельным.
Режиссером картины выступил Николас Джареки, для которого «Траффик» стал вторым полнометражным художественным фильмом. Он также сам написал сценарий к своей картине и выступил одним из продюсеров. В 2012 году за свою дебютную работу «Порочная страсть» режиссер удостоился номинации на кинофестивале в Сан-Себастьяне.
Главные роли исполнили такие актеры, как Гари Олдман («Темные времена», «Манк»), Арми Хаммер («Агенты А.Н.К.Л.», «Назови меня своим именем») и Эванджелин Лилли («Человек-муравей», «Повелитель бури»). Также в фильме снялись такие звезды, как Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп, Люк Эванс и другие.
Мишель Родригес и Эванджелин Лилли ранее вместе снимались в популярном телесериале «Остаться в живых» (2004-2010).
Это второй раз, когда Мишель Родригес и Люк Эванс снимаются вместе после совместной работы в «Форсаже 6» (2013).
Основные съемки начались в феврале 2019 года и проходили в Монреале и Детройте.
Оригинальное название фильма – Crisis, то есть «Кризис». Первоначально картина носила рабочее называние «Dreamland» («Страна грез»). Российское название – «Траффик».
«Траффик» является продолжением «Порочной страсти» (2012), другой ленты режиссера, которая до сих пор остается самым кассовым независимым фильмом, вышедшим в кинотеатрах и на dvd в один день. Ричард Гир, сыгравший главную роль, был номинирован за свою роль на «Золотой глобус».
Фильм является совместным производством Канады и Бельгии.
Режиссер картины Николас Джареки сыграл роль Стенли Фостера.
Актер Гари Олдман также выступил исполнительным продюсером фильма.
Торговец наркотиками на границе Канады, мать, вынужденная взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессор университета, раскрывший правду о влиянии правительства на фармацевтические компании - все линии тонко сплетаются воедино и повествуют о многогранном расследовании «опиоидного кризиса» - феномене, от которого пострадали тысячи людей.