Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Фильмы про джаз

Фильмы про джаз

Все 25 Онлайн
По году
Сбросить
Владимир Резицкий: Джаз-Архангел
Владимир Резицкий: Джаз-Архангел
документальный, музыка 2023, Россия / Великобритания / Япония
0.0
Лучший джасс - русский
Лучший джасс - русский
документальный 2022, Россия
0.0
Соединённые Штаты против Билли Холидей
Соединённые Штаты против Билли Холидей
биография, драма, музыка 2021, США
6.0
Душа
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.0
Болден!
Болден!
драма 2019, США
5.0
Джанго
Джанго
биография 2017, Франция
6.0
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.0
Нина
Нина
биография, драма, музыка 2016, США
5.0
В погоне за Майлзом
В погоне за Майлзом
драма, биография, мюзикл, мелодрама 2015, США
6.0
Рожденный для грусти
Рожденный для грусти
драма, биография, мюзикл 2015, Великобритания / Канада / США
6.0
В блюзе только Бесси
В блюзе только Бесси
биография, драма, музыка 2015, США
6.0
Одержимость
Одержимость
драма 2014, США
7.0
Совсем низко
Совсем низко
семейный, биография, мюзикл, драма 2014, США
6.0
Лунная серенада
Лунная серенада
драма, мюзикл, мелодрама 2009, США
4.0
Стиляги
Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.0
Любимчик
Любимчик
мюзикл, драма 2004, США / Великобритания
5.0
Рэй
Рэй
драма, мюзикл 2004, США
7.0
У моря
У моря
драма 2004, США / Германия / Великобритания
5.0
Труппа
Труппа
драма, музыка, мелодрама 2003, Германия / США / Великобритания
6.0
Чикаго
Чикаго
драма, криминал, комедия, мюзикл 2002, США / Германия
6.0
Сладкий и гадкий
Сладкий и гадкий
мюзикл, комедия, драма 1999, США
6.0
Канзас Сити
Канзас Сити
криминал, драма, музыка 1996, США
6.0
Блюз о лучшей жизни
Блюз о лучшей жизни
драма, мелодрама 1990, США
6.0
Знаменитые братья Бейкер
Знаменитые братья Бейкер
драма, мелодрама, мюзикл 1989, США
6.0
Птица
Птица
драма, биография, мюзикл 1988, США
6.0
Сбросить
Жанр
Все Документальный Музыка Биография Драма Анимация Семейный Приключения Комедия Мюзикл Мелодрама Криминал
Страна
Все Россия Великобритания Япония США Франция Канада Германия
Год
Все 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2025

Фильмы про джаз часто отражают богатство и искусство этого музыкального жанра. Они позволяют зрителям погрузиться в мир джазовой музыки, показать её величие и влияние на культуру и общество. Такие фильмы могут быть вдохновляющими, демонстрируя талантливые исполнители и трогательные истории охватывающие этот жанр. Фильмы про джаз также могут исследовать глубокие аспекты жизни и художественного творчества, они создают атмосферу страсти, свободы, творчества и индивидуальности, отражая красоту и магию джаза.

Выбор редакции
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур»
10 отвязных комедий, похожих на культовый «Евротур»
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?
Гениальный математик против мафии: стоит ли смотреть «Теорию больших денег»?
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше