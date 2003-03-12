«Чикаго»: Рецензия Киноафиши

Фильм «Чикаго» представляет собой экранизацию бродвейского мюзикла, поэтому слова героев становятся песнями, а жесты – танцами. (Фильм отлично смотрелся бы с субтитрами, так как именно в песнях излагается половина диалогов. Мы же смотрели фильм с синхронным переводом: либо его к премьере не успели перевести, либо дублирование песенного фильма решили нарочно сделать «живым».)

Действие фильма происходит, как все уже догадались, в Чикаго, в 20-е годы, а значит на первом месте - стиль, джаз, деньги, страсть… Сюжет построен на противостоянии двух танцовщиц-певиц, известной и начинающей. Каждая из них хочет быть популярна и любима публикой (а соответственно, богата), но добиться хоть сколько-нибудь продолжительной славы не так-то просто в Чикаго.

Большую часть фильма обе героини проводят, как ни странно, в тюрьме, откуда и «управляют» своей популярностью, а помогает им в этом обворожительный и уверенный в себе адвокат (это и есть Ричард Гир), который использует их популярность как инструмент для оправдания преступниц.Надо сказать, Ричард Гир уже совсем седой, просто дедушка, но двигается очень бодро, и обладает каким-то задором в глазах. Из-за этого задора, у него еще много лет будет получаться играть героев-любовников.

В тюрьме очень много женщин и все они «мужеубийцы» (Будете смотреть фильм, и они поведают вам свои истории…). Они сидят в тюрьме в ожидании либо оправдания, либо смертного приговора (виселицы). Однако ни одна из них не унывает и не раскаивается в содеянном.Мюзикл есть мюзикл: убийства красивы, эмоции преувеличены, герои легкомысленны. Правда, несмотря на «шуточность» преподнесения темы «преступления и наказания», в фильме есть сцена казни (казни женщины). Правда, длится она меньше минуты. Из-за нее возникают ассоциации с «Танцующей в темноте», но, впрочем, легкомысленный мюзикл не стоит сравнивать с гораздо более глубоким фильмом.

В общем, фильм стильный и красивый. Музыка достойна всяческих похвал – это джаз, живой, настоящий, заставляющий двигаться.Ограничений по возрасту для зрителей нет, он понравится и молодым (особенно, любящим джаз) и их родителям.Лично я после фильма захотел немедленно купить костюм с блестками, но меня засмеяли. Но я даже не обиделся (настроение после просмотра «Чикаго» очень хорошее): остаюсь таким, как есть.