Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Малыш
Фильмы похожие на Малыш
The Kid
Малыш
2000 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Малыш
Вся информация о фильме
Так себе каникулы
комедия
2009, США
7.0
Дитя с Марса
фантастика, драма
2007, США
6.0
Оптом дешевле 2
комедия, приключения, семейный
2005, США
7.0
Сезон орфографии
драма
2005, США
6.0
Миллионы
семейный, фэнтези, комедия
2004, Великобритания
6.0
Оптом дешевле
драма, комедия
2003, США
7.0
Мой любимый марсианин
комедия, семейный, фантастика
1999, США
5.0
Стюарт Литтл
комедия, приключения, сказка, семейный
1999, США
5.0
Саймон Бирч
комедия, драма
1998, США
8.0
Флаббер
комедия, фантастика
1997, США
6.0
Операция «Слон»
боевик, приключения, комедия
1995, США
5.0
Каспер
семейный, комедия
1995, США
6.0
Алло, мы ищем таланты
комедия, семейный
1993, США
5.0
Отец невесты
семейный, комедия
1991, США
7.0
Дорогая, я уменьшил детей
комедия, фантастика, приключения, семейный
1989, США
7.0
Трое мужчин и младенец
мелодрама, комедия, детектив
1987, США
6.0
Starперцы
комедия, драма
2013, США
7.0
Мальчишник в Вегасе 3
комедия
2013, США
7.0
Жизнь, как она есть
комедия
2010, США
8.0
Мой придурочный брат
комедия
2011, США
6.0
Между двумя папоротниками
комедия
2019, США
6.0
Три ниндзя
боевик, комедия, семейный
1992, США
5.0
Звездный рубеж
фантастика
2021, США
2.0
Скворец
драма
2021, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить