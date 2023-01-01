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Малыш
Малыш, 2000: актеры и роли
The Kid
Малыш
2000 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Малыш, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Тертелтауб
Jon Turteltaub
В ролях
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Спенсер Бреслин
Spencer Breslin
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Лили Томлин
Lily Tomlin
Чи МакБрайд
Chi McBride
Джин Смарт
Jean Smart
Дэна Айви
Дэниэл Фон Барген
Daniel von Bargen
Стэнли Андерсон
Сьюзан Дэлиэн
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
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