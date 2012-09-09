Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Сюжет фильма сосредоточен на запутанных отношениях между известным новеллистом Биллом Борджес, его бывшей женой и их детьми — дочерью-студенткой Самантой и сыном-тинейджером.
|9 сентября 2012
|Россия
|16+
|29 августа 2013
|Аргентина
|5 июля 2013
|Бразилия
|14 июня 2013
|Великобритания
|19 сентября 2013
|Германия
|1 августа 2013
|Греция
|14 июня 2013
|Испания
|9 сентября 2012
|Казахстан
|5 июля 2013
|США
|9 сентября 2012
|Украина
|20 февраля 2014
|Южная Корея