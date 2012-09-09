Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Писатели
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Писатели

Писатели

Stuck in Love 18+
О фильме

Сюжет фильма сосредоточен на запутанных отношениях между известным новеллистом Биллом Борджес, его бывшей женой и их детьми — дочерью-студенткой Самантой и сыном-тинейджером.

Писатели - трейлер 1
Писатели  трейлер 1
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 14 июня 2013
Премьера в мире 9 сентября 2012
Дата выхода
9 сентября 2012 Россия 16+
29 августа 2013 Аргентина
5 июля 2013 Бразилия
14 июня 2013 Великобритания
19 сентября 2013 Германия
1 августа 2013 Греция
14 июня 2013 Испания
9 сентября 2012 Казахстан
5 июля 2013 США
9 сентября 2012 Украина
20 февраля 2014 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $977 671
Производство Informant Media, MICA Entertainment, Solution Entertainment Group
Другие названия
Stuck in Love, Stuck in Love., Un invierno en la playa, Izgubljeni u ljubavi, L'amour malgré tout, A Place for Me, Bez miłości ani słowa, Bízz a szerelemben!, Editando el amor, Encalhado no Amor, Evitando el amor, Happî Endo ga kakeru made, Hương Vị Tình Đầu, Îndrăgostiți, Istrigę meilėje, Kotvim, sipour ahava, Ligados Pelo Amor, Love Stories - Erste Lieben, zweite Chancen, Ola gia tin agapi, Spisovatelé, Ujetniki ljubezni, Un hivern a la platja, Un lugar para el amor, Writers, Zaseknutí v láske, Όλα για την αγάπη, Застрял в любви, ハッピーエンドが書けるまで, 困在愛中
Режиссер
Джош Бун
Джош Бун
В ролях
Кристен Белл
Кристен Белл
Логан Лерман
Логан Лерман
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Грег Киннир
Грег Киннир
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Писатели - трейлер 1
Писатели Трейлер 1
Писатели - отрывок со вступлением
Писатели Отрывок со вступлением
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Слушать
саундтрек фильма Писатели
Кадры из фильма
