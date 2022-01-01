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Игорь Яцко
Игорь Яцко
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Игорь Яцко
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Дата рождения
30 августа 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Игорь Яцко
Родился 30 августа 1964 года. Саратов, СССР (Россия).
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Фильмография Игорь Яцко
Лебединый пруд
драма, комедия
2020, Россия
0.0
Три сестры
драма
2017, Россия
5.0
Мама дарагая!
комедия
2014, Россия
5.0
Репетиции
драма, комедия
2013, Россия
6.0
Варенье из Сакуры
комедия
2011, Россия
5.0
1814
криминал, исторический, приключения
2007, Россия
7.0
Красный жемчуг любви
мелодрама
2007, Россия / Украина
6.0
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