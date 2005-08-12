Героя фильма зовут Шнэк, он не совсем обычный парень и от его компании, ведущей тусовочный образ жизни – модные клубы, девочки и сплошные вечеринки, его отличает одно: Шнэк – мечтатель. Он постоянно удивляется и завидует красивым девчонкам: "Как же им легко живется и все удается благодаря обворожительной улыбке и длинным ногам. Вот бы..."

Но так ли просто носить прикрывать красивые ножки мини-юбкой и не оказаться в постели закадычных друзей и вообще безопасно ли мечтать, когда рядом волшебник ищет очередную жертву, чтобы исполнить ее заветное желание...