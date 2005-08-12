Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мечтать не вредно
1 постер
Киноафиша Фильмы Мечтать не вредно

Мечтать не вредно

Mechtat ne vredno 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Героя фильма зовут Шнэк, он не совсем обычный парень и от его компании, ведущей тусовочный образ жизни – модные клубы, девочки и сплошные вечеринки, его отличает одно: Шнэк – мечтатель. Он постоянно удивляется и завидует красивым девчонкам: "Как же им легко живется и все удается благодаря обворожительной улыбке и длинным ногам. Вот бы..."

Но так ли просто носить прикрывать красивые ножки мини-юбкой и не оказаться в постели закадычных друзей и вообще безопасно ли мечтать, когда рядом волшебник ищет очередную жертву, чтобы исполнить ее заветное желание...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 12 августа 2005
Дата выхода
18 августа 2005 Россия Люксор 16+
12 августа 2005 Беларусь
12 августа 2005 Казахстан
12 августа 2005 Украина
Производство Top Line Production
Другие названия
Mechtat ne vredno, To Dream Harmlessly, Мечтать не вредно
Режиссер
Евгений Лаврентьев
В ролях
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Ирина Леонова
Ирина Леонова
Александр Семчев
Александр Семчев
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мечтать не вредно
В спорте только девушки 5.8
В спорте только девушки (2013)
Даже не думай 2: Тень независимости 3.8
Даже не думай 2: Тень независимости (2004)
Я не такой. Я не такая 3.9
Я не такой. Я не такая (2018)
Ненасытные 4.9
Ненасытные (2006)
Муж моей вдовы 5.5
Муж моей вдовы (2009)
Зови меня Джинн 5.3
Зови меня Джинн (2005)
Варенье из Сакуры 4.9
Варенье из Сакуры (2011)
Здравствуйте, мы ваша крыша! 6.6
Здравствуйте, мы ваша крыша! (2006)
Мамы 6.7
Мамы (2012)
Вдребезги 6.3
Вдребезги (2011)
Умная Маша 4.8
Умная Маша (2022)
Весельчаки 6.5
Весельчаки (2009)

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
VLAD 2 апреля 2015, 12:51
Очень веселый и забавный фильмец, правда многие сцены заимствованы с голивудских фильмов, но советую посмотреть (сравнивать с такой хренью как "Даже не думай" просто нельзя)
Отзывы Написать
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше