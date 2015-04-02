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Казанова Казанова
Киноафиша Фильмы Казанова Отзывы о фильме «Казанова»
Casanova Казанова 2005 / США
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Казанова»

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Наша рецензия

Создавая «Казанову», авторы этого милого и легкого костюмированного пустячка, обладающего, впрочем, солидным культурным бэкграундом (недаром над литературной частью трудились такие столпы, как Джеффри Хэтчер и Майкл Кристофер), взяли за образец структуру и тематику ранних шекспировских комедий и насытили получившийся каркас новейшими (сравнительно с XVIII веком, конечно), актуальными, современными и т. п. идеями. Главная из таких идей заключается в том, что женщина – тоже человек, у которого…

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Богира 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Elf от 15/01/2006 - 01:57:11


А ты случайно не знаешь, когда этот фильм появиться в кинотеатрах?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ника 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела.очень даже.Мне понравилось=)всем советую=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Deem-As 2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд, довольно скучно, фильм неочем, посмотрел и забыл
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
фвфывф 2 апреля 2015, 12:51
кто нибудь знает фильм про казанову, но не с участием Хита Леджера, а другой, котовый еще по Halmark(канал такой) показывали? или как он называется?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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