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Постер фильма Пальцы веером
7.1
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7.1

Пальцы веером

, 1999
Two Hands
Австралия / триллер, комедия, криминал / 18+
Постер фильма Пальцы веером
7.1

О фильме

В жизни 19-летнего Джимми, уличного хулигана, работающего зазывалой в стриптиз-клубе, в один день произошло два важных события: он встретил девушку своей мечты и попал в высшую лигу большой преступности. Главарь местной банды наркоторговцев Пандо попросил Джимми выполнить несложное задание: поработать курьером, доставив 10 тысяч долларов. Но судьба наносит Джимми жестокий удар: двое малолетних воришек крадут у него деньги мафии. И теперь, чтобы не получить пулю в голову, Джимми придется принять участие в ограблении банка.

В ролях

Хит Леджер
Хит Леджер
Jimmy
Брайан Браун
Брайан Браун
Pando
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Дэвид Филд
Acko
Тони Форроу
Eddie
Том Лонг
Wally
Стивен Видлер
The Man
Дэйл Кальнинш
Kiwi Bob
Кири Парамор
Origami Presenter
Bill Drury
Jesus Freak
David Moeaki
Louise
Режиссер Грегор Джордан
Сценарист Грегор Джордан
Композитор Чезари Скубишевски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 29 июля 1999
Дата выхода
29 июля 1999 Австралия
18 марта 2001 Германия
12 декабря 2005 США
23 марта 2000 Чехия 15+
MPAA R
Сборы в мире $1 535
Производство Macgowan Films, Meridian Films
Другие названия
Two Hands, Duas Mãos, Dôi Tay, Dve ruke, Dvi rankos, Iz ruke u ruku, Kahdet kädet, Kaks kätt, Kéz és ököl, Partnerska rozgrywka, Ruce pryč, Ruky preč, Two Hands - helppo keikka, Две ръце, Пальцы веером, トゥー・ハンズ 銃弾のＹ字路, 双手, 屎蛋两头烧, 屎蛋兩頭燒, Two Hands – Ruce pryč!

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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