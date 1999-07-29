В жизни 19-летнего Джимми, уличного хулигана, работающего зазывалой в стриптиз-клубе, в один день произошло два важных события: он встретил девушку своей мечты и попал в высшую лигу большой преступности.
Главарь местной банды наркоторговцев Пандо попросил Джимми выполнить несложное задание: поработать курьером, доставив 10 тысяч долларов. Но судьба наносит Джимми жестокий удар: двое малолетних воришек крадут у него деньги мафии. И теперь, чтобы не получить пулю в голову, Джимми придется принять участие в ограблении банка.
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