Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мыс страха
Фильмы похожие на Мыс страха
Cape Fear
Мыс страха
1991 / США
Смотреть трейлер
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Мыс страха
Вся информация о фильме
Поклонник
триллер
2015, США
4.0
Волк у двери
драма, триллер, криминал
2013, Бразилия
7.0
Правое дело
боевик, драма, триллер, криминал
1995, США
7.0
Роковое влечение
драма, триллер, мелодрама
1987, США
6.0
Соломенные псы
драма, триллер
1971, США
7.0
Мыс страха
триллер, ужасы
1962, США
8.0
Молчание
драма, исторический
2016, США
7.0
Келли и Кэл
комедия, драма, семейный
2014, США
6.0
Авиатор
драма
2004, США / Германия
7.0
Банды Нью-Йорка
драма, исторический
2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.0
Воскрешая мертвецов
драма, триллер
1999, США
7.0
Анализируй это
криминал, комедия
1999, США / Австралия
7.0
Донни Браско
драма, триллер, криминал
1997, США
7.0
Спящие
драма, криминал, триллер
1996, США
7.0
Казино
драма, криминал
1995, США / Франция
8.0
С меня хватит!
криминал, драма, триллер
1993, США / Франция
7.0
Путь Карлито
криминал, триллер, драма
1993, США
7.0
Бронкская история
драма, боевик
1993, США
8.0
Бесы
драма
1992, Россия
6.0
Американцы
драма
1992, США
7.0
Пробуждение
драма
1990, США
8.0
Последнее искушение Христа
драма
1988, США
6.0
Успеть до полуночи
комедия, боевик, приключения, триллер, криминал
1988, США
7.0
Неприкасаемые
триллер, криминал, драма, исторический
1987, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Внебрачный сын? Евгений Миронов сделал заявление о родстве с Андреем Мироновым
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить