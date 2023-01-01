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Мыс страха Мыс страха
Киноафиша Фильмы Мыс страха Мыс страха, 1991: актеры и роли
Cape Fear Мыс страха 1991 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Мыс страха, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Джульетт Льюис Джульетт Льюис Juliette Lewis Джо Дон Бэйкер Joe Don Baker Роберт Митчэм Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Мартин Бэлсом Фред Долтон Томпсон Залли Монтеро Джессика Лэнг Джессика Лэнг Jessica Lange Иллиана Даглас Иллиана Даглас Illeana Douglas
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