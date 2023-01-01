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Мыс страха
Мыс страха, 1991: актеры и роли
Cape Fear
Мыс страха
1991 / США
Трейлер
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Мыс страха, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Ник Нолти
Nick Nolte
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Джо Дон Бэйкер
Joe Don Baker
Роберт Митчэм
Грегори Пек
Gregory Peck
Мартин Бэлсом
Фред Долтон Томпсон
Залли Монтеро
Джессика Лэнг
Jessica Lange
Иллиана Даглас
Illeana Douglas
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