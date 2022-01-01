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Кристен Харрис
Кристен Харрис
Kristen Harris
О персоне
Фильмография
Кристен Харрис
Kristen Harris
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Дата рождения
16 ноября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Кристен Харрис
Родилась 16 ноября 1976 года. Калгари, Канада.
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Фильмография Кристен Харрис
Призраки прошлого
ужасы
2022, США
0.0
То, что вы теряете
триллер, драма
2019, Канада
5.0
Темное зеркало
триллер
2018, США
7.0
История Габриэль Дуглас
биография, драма, спорт
2014, США
7.0
Замерзшая из Майами
мелодрама, комедия
2009, США
7.0
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