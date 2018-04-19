Лучший день моей жизни, 2018

Накануне мирового турне американская звезда джаза Вивьен узнает от доктора ужасный диагноз — глиобластома, агрессивная форма опухоли мозга. Она осознает, что всю свою жизнь провела в погоне за успехом, и что слишком много времени потратила на первых встречных, оставив в стороне самых близких людей. У певицы есть лишь 24 часа, чтобы увидеть дорогие сердцу лица и сказать им самые важные слова, на которые у нее никогда не было времени.