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Лучший день моей жизни, 2018

2018 / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Накануне мирового турне американская звезда джаза Вивьен узнает от доктора ужасный диагноз — глиобластома, агрессивная форма опухоли мозга. Она осознает, что всю свою жизнь провела в погоне за успехом, и что слишком много времени потратила на первых встречных, оставив в стороне самых близких людей. У певицы есть лишь 24 часа, чтобы увидеть дорогие сердцу лица и сказать им самые важные слова, на которые у нее никогда не было времени. 

  • Сюжет фильма аналогичен сюжету фильма времен французской новой волны режиссера Аньеса Варды “Клео от 5 до 7”.
  • В фильме есть киноляп: когда Вивьен идет в бар на вечеринку Тессы, парень смотрит на бутылку вина и спрашивает ее, не хочет ли она немного Шабли, а затем наливает красное вино из бутылки. Шабли — название белого сухого вина.
  • Фильм был снят в Нью-Йорке за 16 дней.
  • Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Трайбеке 19 апреля 2018 года.
  • Главная героиня фильма страдает от глиобластомы. По словам Сары Джессики Паркер, много лет назад от этого заболевания умер ее друг. В первую неделю съемок фильма о наличии у себя этого же заболевания объявил американский политик Джон Маккейн.
  • Рене Зеллвегер провела на съемочной площадке всего один день.

Нью-йоркская звезда джаза Вивьен накануне мирового турне получает безнадёжный диагноз. У неё остаётся всего 24 часа, чтобы пересмотреть свою жизнь, которую она провела в погоне за мечтой и успехом, отодвинув в сторону близких людей.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 9 ноября 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Фабьен Констант
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Тейлор Кинни
Тейлор Кинни
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лучший день моей жизни 2 постера
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саундтрек фильма Лучший день моей жизни
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сара Джессика Паркер привезла на фестиваль Трайбека новый фильм Звезда сериала «Секс в большом городе» представила в рамках кинофестиваля Трайбека (Нью-Йорк) картину «Лучший день моей жизни». Паркер стала продюсером проекта, а также
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20 апреля 2018 17:02
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