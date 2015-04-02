Наша рецензия

Внимание! Ввиду того что в нижеследующем тексте будет раскрыта основная загадка сюжета, убедительная просьба читать эту рецензию лишь после просмотра фильма, дабы у читающих не было причины лишний раз наполнять интернет-форумы болью, негодованием, обидой и вызванными сильной душевной травмой многочисленными орфографическими ошибками. Традиционно фильмами ужасов принято считать кинопроизведения, где из всех мистических углов лезут устрашающие чудища, а саспенс леденит кровь, которая вот-вот…