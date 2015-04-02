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На крючке На крючке
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Eagle Eye На крючке 2008 / США
8.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «На крючке»

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Наша рецензия

Внимание! Ввиду того что в нижеследующем тексте будет раскрыта основная загадка сюжета, убедительная просьба читать эту рецензию лишь после просмотра фильма, дабы у читающих не было причины лишний раз наполнять интернет-форумы болью, негодованием, обидой и вызванными сильной душевной травмой многочисленными орфографическими ошибками. Традиционно фильмами ужасов принято считать кинопроизведения, где из всех мистических углов лезут устрашающие чудища, а саспенс леденит кровь, которая вот-вот…

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hecate 2 апреля 2015, 12:51
думаю, там определенно будет на что посмотреть )) трейлер прикольный



Цитата (LoganV2, 27/06/2008 - 01:58:55):очень напоминает фильм The Game с Майклом Дугласом, всякие эти знаки, подсказки )



ну, в Игре не тот сюжет немного

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ивановы 2 апреля 2015, 12:51
✊ А мы уже посмотрели✊ Остросюжетный фильм,оценка 10 баллов.....не пжалели бабла на спецэффекты✊ кто не хочет потерять два часа в пустую,не раздумывайте и идите..приятного просмотра✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Noa 2 апреля 2015, 12:51
Вот мой диагноз -✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Максымкаа 2 апреля 2015, 12:51
фильм отстой 2\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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