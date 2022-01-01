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На крючке На крючке
Киноафиша Фильмы На крючке На крючке, 2008: актеры и роли
Eagle Eye На крючке 2008 / США
8.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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На крючке, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ди Джей Карузо Ди Джей Карузо D.J. Caruso
В ролях
Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Розарио Доусон Розарио Доусон Rosario Dawson Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Билли Боб Торнтон Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton Итэн Эмбри Итэн Эмбри Ethan Embry Майкл Чиклис Майкл Чиклис Michael Chiklis
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