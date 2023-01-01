Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джуманджи Джуманджи
Киноафиша Фильмы Джуманджи Джуманджи, 1995: актеры и роли
Jumanji Джуманджи 1995 / США
8.6 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джуманджи, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Джонстон Джо Джонстон Joe Johnston
В ролях
Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Эдам Ханн-Берд Бонни Хант Бонни Хант Bonnie Hunt Джонатан Хайд Джонатан Хайд Jonathan Hyde Биби Ньюирт Bebe Neuwirth Брэдли Пирс Bradley Pierce Дэвид Алан Грир Дэвид Алан Грир David Alan Grier
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Американка похудела на 200 кг, но красивее не стала: ее свежее фото вызывает оторопь
Еле-еле втиснула мышцы в платье: на подругу Анны Нетребко жутко смотреть
Диснеевская принцесса показала оголенную грудь и аппетитные бедра: детям такое видеть нельзя
Проклятье какое-то: куда пропал баянист Семен Фролов из «Дома-2»
Сын Зиновия Гердта открестился от фамилии, но его не перестали узнавать: убедитесь сами (фото)
На первом видео Костомарова из больницы заметили странную деталь: касается рук фигуриста
Она была гордостью СССР, но ее спрятали ото всех прямо перед Олимпиадой: ужасная судьба гениальной гимнастки
Из нулевого размера в восьмой и обратно: никто не помнит Полину Гагарину аппетитной пышкой
Костомаров впервые показал, как выглядят его ноги в протезах (душераздирающее видео)
Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года
Митяй из «Сватов» усыновил внука звезды СССР: мальчик вырос его копией (фото)
На ледовых шоу не появится: Навка приняла беспрецедентное решение по мужу Заворотнюк
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше