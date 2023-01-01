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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Джуманджи
Джуманджи, 1995: актеры и роли
Jumanji
Джуманджи
1995 / США
8.6
Оцените
115
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Джуманджи, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Джонстон
Joe Johnston
В ролях
Робин Уильямс
Robin Williams
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Эдам Ханн-Берд
Бонни Хант
Bonnie Hunt
Джонатан Хайд
Jonathan Hyde
Биби Ньюирт
Bebe Neuwirth
Брэдли Пирс
Bradley Pierce
Дэвид Алан Грир
David Alan Grier
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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