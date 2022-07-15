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Дэвид Алан Грир
Дэвид Алан Грир
David Alan Grier
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Дэвид Алан Грир
David Alan Grier
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Дата рождения
30 июня 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Детройт, Мичиган, США
Рост
187 см
Биография Дэвида Алана Грира
Родился 30 июня 1956 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Дэвида Алана Грира
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.0
Кофе и Карим
комедия
2020, США
5.0
Мы - семья Пиплз
мелодрама, комедия
2013, США
5.0
Колдунья
сказка, комедия
2005, США
6.0
Дровосек
драма
2004, США
6.0
15 минут славы
криминал, боевик, драма, триллер
2001, США / Германия
8.0
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.0
Армейские приключения
комедия, военный
1994, США
5.0
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