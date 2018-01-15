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Джуманджи Джуманджи
Киноафиша Фильмы Джуманджи Отзывы о фильме «Джуманджи»
Jumanji Джуманджи 1995 / США
8.5 Оцените
114 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Джуманджи»

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Андрей 15 января 2018, 17:17
Оценка
после выхода второй части появилось огромное желание пересмотреть первую!(скажем так, "отмыться" от неприятного кинематографического налёта)
память меня не подвела - прекрасный фильм, прекрасные актёры и интереснейший сюжет!
9 баллов из 10ти!
15 января 2018, 17:17 Ответить
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