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Джуманджи
Отзывы о фильме «Джуманджи»
Jumanji
Джуманджи
1995 / США
8.5
Оцените
114
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Андрей
15 января 2018, 17:17
Оценка
после выхода второй части появилось огромное желание пересмотреть первую!(скажем так, "отмыться" от неприятного кинематографического налёта)
память меня не подвела - прекрасный фильм, прекрасные актёры и интереснейший сюжет!
9 баллов из 10ти!
15 января 2018, 17:17
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