Наша рецензия

Во время просмотра «Хэнкока» создается стойкое впечатление, что режиссер этого фильма хотел одного, продюсеры – другого, а двое сценаристов, соответственно, третьего и четвертого. Или, возможно, все они хотели сначала одного, затем – другого и т. д. Хотя, разумеется, в первую, вторую и даже четвертую очередь творцы прекрасного хотят денег, а уж потом – истины, добра и красоты… Возвращаясь к нашей основной мысли: не вполне понятно, что, собственно, перед нами…