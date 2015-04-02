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Хэнкок Хэнкок
Киноафиша Фильмы Хэнкок Отзывы о фильме «Хэнкок»
Hancock Хэнкок 2008 / США
8.4 Оцените
261 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Хэнкок»

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Наша рецензия

Во время просмотра «Хэнкока» создается стойкое впечатление, что режиссер этого фильма хотел одного, продюсеры – другого, а двое сценаристов, соответственно, третьего и четвертого. Или, возможно, все они хотели сначала одного, затем – другого и т. д. Хотя, разумеется, в первую, вторую и даже четвертую очередь творцы прекрасного хотят денег, а уж потом – истины, добра и красоты… Возвращаясь к нашей основной мысли: не вполне понятно, что, собственно, перед нами…

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Эйфория 2 апреля 2015, 12:51
Люблю Уилла Смита и его игру! Он немного кривляется, как в людях в черном и может быть и серьёзным, как в я- легенда, вообщем жду фильм с нетерпением!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЖеняПитер 2 апреля 2015, 12:51
✊ Ааааа!!!! Скоро почти!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
3Мур 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто Уллёт полный.

Уилл Смит - МОЛОДЦОЙ!

Очень понравиляся фильм.

Фильм выдался на все 10 баллов.😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Raven2009 2 апреля 2015, 12:51
Кульный фильм!!!!!!

P.S. Молодцом✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
demon 78 2 апреля 2015, 12:51
На фильм ходил с детьми, это была ошибка так как некоторые шутки лет так с 16. А в остольном фильм понравился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
The Who 2 апреля 2015, 12:51
Лучшая роль Уилла Смита.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Не знаю каму как, но мне понравилось✊

Вполне весёлый фильм. не какойто там типичный боевик и это уже радует.)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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