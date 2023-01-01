Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Санта Клаус 3 Санта Клаус 3
Киноафиша Фильмы Санта Клаус 3 Фильмы похожие на Санта Клаус 3
The Santa Clause 3: The Escape Clause Санта Клаус 3 2006 / США
4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Санта Клаус 3

Вся информация о фильме
Санта Клаус
Санта Клаус
семейный, фэнтези, комедия 1994, США
6.0
Рождественские хроники 2
Рождественские хроники 2
фэнтези, семейный, комедия, приключения 2020, Канада
6.0
Николь
Николь
семейный, фэнтези 2019, США
6.0
Рождественские хроники
Рождественские хроники
фэнтези, семейный, комедия, приключения 2018, США
6.0
Подарок на Рождество 2
Подарок на Рождество 2
комедия, семейный 2014, США
3.0
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление
комедия, криминал, семейный 2012, США / Канада
4.0
Рождественская история
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
7.0
Фред Клаус, брат Санты
Фред Клаус, брат Санты
семейный, комедия, сказка 2007, США
7.0
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
комедия, семейный 2006, США
6.0
Лохматый папа
Лохматый папа
семейный, комедия, сказка 2006, США
4.0
Настройщик землетрясений
Настройщик землетрясений
фэнтези, драма, мелодрама, детектив 2005, Германия / Великобритания / Франция
6.0
Полярный экспресс
Полярный экспресс
анимация, мюзикл, сказка, семейный 2004, США
7.0
Рождество с Неудачниками
Рождество с Неудачниками
комедия, драма 2004, США
5.0
Эльф
Эльф
комедия, семейный, сказка 2003, США
6.0
Санта Клаус 2
Санта Клаус 2
комедия, фэнтези, семейный 2002, США
6.0
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества
фэнтези, комедия, семейный 2000, США / Германия
6.0
Джек Фрост
Джек Фрост
драма, семейный, сказка, комедия 1998, США
4.0
Простое желание
Простое желание
комедия, семейный, фэнтези 1997, США
5.0
Подарок на Рождество
Подарок на Рождество
комедия, боевик, семейный, приключения 1996, США
7.0
Зубная фея
Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.0
Кот
Кот
комедия, семейный, приключения, сказка 2003, США
6.0
Из джунглей в джунгли
Из джунглей в джунгли
комедия, семейный 1997, США / Франция
5.0
Сумасшедший на воле
Сумасшедший на воле
комедия 2010, США
8.0
В шоу только девушки
В шоу только девушки
комедия 2002, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше