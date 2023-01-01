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Санта Клаус 3
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The Santa Clause 3: The Escape Clause
Санта Клаус 3
2006 / США
4.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Вся информация о фильме
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