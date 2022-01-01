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Санта Клаус 3
Санта Клаус 3, 2006: актеры и роли
The Santa Clause 3: The Escape Clause
Санта Клаус 3
2006 / США
4.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Санта Клаус 3, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Лембек
Michael Lembeck
В ролях
Тим Аллен
Tim Allen
Мартин Шорт
Martin Short
Элизабет Митчелл
Elizabeth Mitchell
Эрик Ллойд
Eric Lloyd
Спенсер Бреслин
Spencer Breslin
Аиша Тайлер
Aisha Tyler
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