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Санта Клаус 3 Санта Клаус 3
Киноафиша Фильмы Санта Клаус 3 Санта Клаус 3, 2006: актеры и роли
The Santa Clause 3: The Escape Clause Санта Клаус 3 2006 / США
4.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Санта Клаус 3, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Лембек Michael Lembeck
В ролях
Тим Аллен Тим Аллен Tim Allen Мартин Шорт Мартин Шорт Martin Short Элизабет Митчелл Элизабет Митчелл Elizabeth Mitchell Эрик Ллойд Eric Lloyd Спенсер Бреслин Спенсер Бреслин Spencer Breslin Аиша Тайлер Аиша Тайлер Aisha Tyler
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