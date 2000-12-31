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Голливудские пальмы Голливудские пальмы
Киноафиша Фильмы Голливудские пальмы
Hollywood Palms

Голливудские пальмы, 2001

2001 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Комедия о жизни голливудских аутсайдеров, выброшенных на обочину жизни. В детстве Кларк был звездой киноэкранов. Но времена былой славы прошли, и теперь ему приходится выживать в Голливуде в попытках вернуться на вершину кинематографического Олимпа. Он снимает квартиру в большом жилом комплексе «Голливудские пальмы», который заселен такими же неудачниками, как и он сам. Тут можно встретить спившихся сценаристов, вечно накуренных музыкантов, мелких наркоторговцев и их клиентов. Неудивительно, что они постоянно вляпываются в разные истории, иногда весьма опасные. Хозяину комплекса, бывшему кинопродюсеру, тоже нелегко живется, ведь так сложно собирать квартплату с жильцов, у которых нет ни гроша. Если вам хочется посмотреть онлайн по-хорошему отвязную и смешную комедию, то «Голливудские пальмы» – это ваш выбор! 

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 31 декабря 2000
Возраст 18+
Режиссер
Джеффри Начманофф
Джеффри Начманофф
В ролях
Марк Иванир
Марк Иванир
Мэтт Адлер
Мэтт Уинстон
Элизабет Митчелл
Элизабет Митчелл
Кристин Бауэр
Кристин Бауэр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голливудские пальмы 2 постера
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