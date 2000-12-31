Голливудские пальмы, 2001

Комедия о жизни голливудских аутсайдеров, выброшенных на обочину жизни. В детстве Кларк был звездой киноэкранов. Но времена былой славы прошли, и теперь ему приходится выживать в Голливуде в попытках вернуться на вершину кинематографического Олимпа. Он снимает квартиру в большом жилом комплексе «Голливудские пальмы», который заселен такими же неудачниками, как и он сам. Тут можно встретить спившихся сценаристов, вечно накуренных музыкантов, мелких наркоторговцев и их клиентов. Неудивительно, что они постоянно вляпываются в разные истории, иногда весьма опасные. Хозяину комплекса, бывшему кинопродюсеру, тоже нелегко живется, ведь так сложно собирать квартплату с жильцов, у которых нет ни гроша. Если вам хочется посмотреть онлайн по-хорошему отвязную и смешную комедию, то «Голливудские пальмы» – это ваш выбор!