Киноафиша Фильмы Санта Клаус 3 Награды и номинации фильма Санта Клаус 3

Награды и номинации фильма Санта Клаус 3 2006

Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
