1
Киноафиша
Фильмы
Санта Клаус 3
Награды и номинации фильма Санта Клаус 3
Награды и номинации фильма Санта Клаус 3 2006
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
