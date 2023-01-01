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Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством, 1961: актеры и роли
A Night Before Christmas
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
1961 / СССР
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Роу
Alexander Rou
В ролях
Людмила Мызникова
Юрий Тавров
Сергей Мартинсон
Юрий Чекулаев
Yury Chekulayev
Александр Хвыля
Alexandr Chvylja
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