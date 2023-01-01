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Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Киноафиша Фильмы Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством, 1961: актеры и роли
A Night Before Christmas Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством 1961 / СССР
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Роу Александр Роу Alexander Rou
В ролях
Людмила Мызникова Людмила Мызникова Юрий Тавров Юрий Тавров Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Юрий Чекулаев Yury Chekulayev Александр Хвыля Александр Хвыля Alexandr Chvylja
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