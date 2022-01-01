Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы похожие на «Чародеи»
Киноафиша Подборки Фильмы похожие на «Чародеи»

Фильмы похожие на «Чародеи»

Все 13 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фантастика
2008, Россия
Формула любви
Формула любви
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
1984, СССР
Ищите женщину
Ищите женщину
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, криминал
1982, СССР
Покровские ворота
Покровские ворота
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама, мюзикл, драма
1982, СССР
Чародеи
Чародеи
Смотреть за 1 рубль
7.0
мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
Карнавал
Карнавал
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, мюзикл
1981, СССР
Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо
Смотреть за 1 рубль
8.0
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка
1978, СССР
Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром!
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
1975, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, фантастика
1973, СССР
Зигзаг удачи
Зигзаг удачи
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1968, СССР
Женитьба Бальзаминова
Женитьба Бальзаминова
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
1964, СССР
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка
1961, СССР
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь
Смотреть за 1 рубль
7.0
мюзикл, комедия
1956, СССР
Сбросить
Жанр
Все Комедия Фантастика Мелодрама Криминал Мюзикл Драма Сказка Семейный
Страна
Все Россия СССР
Год
Все 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 2000-2009

В преддверии новогодних праздников редакция «Киноафиши» собрала для читателей в один удобный список лучшие фильмы, похожие на «Чародеи». Это одна из главных советских киносказок, которую практически каждый русский человек регулярно пересматривает перед Новым годом и Рождеством. Сюжет основан на романе братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и рассказывает о молодой влюбленной паре – Ване и Алене. Девушка живет в Китежграде и работает в волшебном институте НУИНУ, а парень отправляется к ней в гости из Москвы, чтобы сделать долгожданное предложение руки и сердца. Но по чужому злому умыслу и глупому недоразумению, Алена оказывается под действием заклятия и перестает узнавать своего возлюбленного. Только истинная любовь может снять чары и спасти сердце девушки ото льда. Атмосферу настоящей праздничной магии дополняют добрый юмор, харизма великих советских актеров и песни, давно известные каждому российскому ребенку.

Выбор редакции
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю
Выходи со мной играть: 8 фильмов, где герои втянуты в безумную историю
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
Related video
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши