В преддверии новогодних праздников редакция «Киноафиши» собрала для читателей в один удобный список лучшие фильмы, похожие на «Чародеи». Это одна из главных советских киносказок, которую практически каждый русский человек регулярно пересматривает перед Новым годом и Рождеством. Сюжет основан на романе братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и рассказывает о молодой влюбленной паре – Ване и Алене. Девушка живет в Китежграде и работает в волшебном институте НУИНУ, а парень отправляется к ней в гости из Москвы, чтобы сделать долгожданное предложение руки и сердца. Но по чужому злому умыслу и глупому недоразумению, Алена оказывается под действием заклятия и перестает узнавать своего возлюбленного. Только истинная любовь может снять чары и спасти сердце девушки ото льда. Атмосферу настоящей праздничной магии дополняют добрый юмор, харизма великих советских актеров и песни, давно известные каждому российскому ребенку.