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О персоне
Фильмография
Людмила Мызникова
Киноафиша
Персоны
Людмила Мызникова
Людмила Мызникова
Дата рождения
28 марта 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
(1961)
7.9166665
Фильмография Людмила Мызникова
Жанр
Все
Семейный
Сказка
Год
Все
1961
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.9
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
A Night Before Christmas
семейный, сказка
1961, СССР
Билеты
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