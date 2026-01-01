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Людмила Мызникова
Lyudmila Myznikova
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Людмила Мызникова
Людмила Мызникова
Lyudmila Myznikova
Дата рождения
28 марта 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
(1961)
6.4
Два дня чудес
(1970)
4.9
Гроза над полями
(1958)
Фильмография Людмила Мызникова
6.4
Два дня чудес
Dva dnya chudes
комедия
1970, СССР
7.7
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
A Night Before Christmas
семейный, сказка
1961, СССР
Смотреть трейлер
4.9
Гроза над полями
Storm over fields
драма
1958, СССР
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