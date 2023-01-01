Александр Хвыля

Семья Ивановых
драма 1975, СССР
До последней минуты Do posledney minuty
драма 1973, СССР
Золотые Рога Golden Horns
семейный, сказка 1972, СССР
12 стульев
комедия 1971, Россия
Варвара-краса, длинная коса
детский, сказка 1969, СССР
Огонь, вода и... медные трубы
мюзикл, детский, семейный, сказка 1968, СССР
Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал 1968, СССР
Королевство Кривых Зеркал The Kingdom of False Mirrors
сказка, семейный 1963, СССР
Сказка о старом кедре
анимация 1963, СССР
Королева бензоколонки
комедия 1962, СССР
Алые паруса Scarlet Sails
семейный, сказка 1961, СССР
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством A Night Before Christmas
семейный, сказка 1961, СССР
Марья-искусница
фэнтези, семейный, приключения 1959, СССР
Конец Чирвы-Козыря Chirwa-end Trump
драма 1957, СССР
Майская ночь, или утопленница
комедия, фэнтези 1952, СССР
Тарас Шевченко
драма, биография, исторический 1951, СССР
Кубанские казаки
мюзикл, комедия 1949, СССР
Красный галстук
детский 1948, СССР
Непобедимые
драма 1942, СССР
Как закалялась сталь
драма 1942, СССР
Первая Конная
исторический, военный 1941, СССР