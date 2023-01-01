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Александр Хвыля
Александр Хвыля
Киноафиша Персоны Александр Хвыля

Александр Хвыля

Дата рождения
15 июля 1905
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
14 октября 1976
Место рождения
Александро-Шультино, Российская Империя

Популярные фильмы

12 стульев
12 стульев (1971)
9
Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука (1968)
8.689394
Варвара-краса, длинная коса
Варвара-краса, длинная коса (1969)
8.083333

Фильмография Александр Хвыля

Жанр
Год
Все 23 Фильмы 23 Актер 23
Семья Ивановых 5.2
Семья Ивановых
драма 1975, СССР
До последней минуты 5.4
До последней минуты Do posledney minuty
драма 1973, СССР
Золотые Рога 7.2
Золотые Рога Golden Horns
семейный, сказка 1972, СССР
Зимородок 7
Зимородок
военный, детский 1972, СССР
12 стульев 9
12 стульев
комедия 1971, Россия
Билеты
Варвара-краса, длинная коса 8.1
Варвара-краса, длинная коса
детский, сказка 1969, СССР
Огонь, вода и... медные трубы 7.1
Огонь, вода и... медные трубы
мюзикл, детский, семейный, сказка 1968, СССР
Бриллиантовая рука 8.7
Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал 1968, СССР
Билеты
Морозко 7.9
Морозко
детский, семейный, сказка 1964, СССР
Королевство Кривых Зеркал 7.9
Королевство Кривых Зеркал The Kingdom of False Mirrors
сказка, семейный 1963, СССР
Сказка о старом кедре 6.2
Сказка о старом кедре
анимация 1963, СССР
Смотреть онлайн
Королева бензоколонки 7.8
Королева бензоколонки
комедия 1962, СССР
Алые паруса 7.8
Алые паруса Scarlet Sails
семейный, сказка 1961, СССР
Смотреть онлайн
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством 7.9
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством A Night Before Christmas
семейный, сказка 1961, СССР
Билеты
Марья-искусница 7.9
Марья-искусница
фэнтези, семейный, приключения 1959, СССР
Конец Чирвы-Козыря 5.8
Конец Чирвы-Козыря Chirwa-end Trump
драма 1957, СССР
Майская ночь, или утопленница 7.4
Майская ночь, или утопленница
комедия, фэнтези 1952, СССР
Смотрите за 1
Тарас Шевченко 6.4
Тарас Шевченко
драма, биография, исторический 1951, СССР
Смотрите за 1
Кубанские казаки 6.6
Кубанские казаки
мюзикл, комедия 1949, СССР
30 дней бесплатно
Красный галстук 6.3
Красный галстук
детский 1948, СССР
Непобедимые 6.2
Непобедимые
драма 1942, СССР
Как закалялась сталь 6.3
Как закалялась сталь
драма 1942, СССР
Первая Конная 4.8
Первая Конная
исторический, военный 1941, СССР
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