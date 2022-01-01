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На игле
На игле, 1996: актеры и роли
Trainspotting
На игле
1996 / Великобритания
Трейлер
6.7
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
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На игле, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл
Danny Boyle
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Юэн Бремнер
Ewen Bremner
Джонни Ли Миллер
Jonny Lee Miller
Кевин МакКидд
Kevin McKidd
Роберт Карлайл
Robert Carlyle
Питер Миллиэн
Джеймс Космо
James Cosmo
Айлин Николас
Eileen Nicholas
Сьюзэн Видлер
Susan Vidler
Полин Линч
Pauline Lynch
Ширли Хендерсон
Shirley Henderson
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