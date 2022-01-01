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На игле На игле
Киноафиша Фильмы На игле На игле, 1996: актеры и роли
Trainspotting На игле 1996 / Великобритания
6.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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На игле, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни Бойл Дэнни Бойл Danny Boyle
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Юэн Бремнер Юэн Бремнер Ewen Bremner Джонни Ли Миллер Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller Кевин МакКидд Kevin McKidd Роберт Карлайл Роберт Карлайл Robert Carlyle Питер Миллиэн Джеймс Космо Джеймс Космо James Cosmo Айлин Николас Eileen Nicholas Сьюзэн Видлер Susan Vidler Полин Линч Pauline Lynch Ширли Хендерсон Ширли Хендерсон Shirley Henderson
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