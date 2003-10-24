Фанис родился в обычной греческой семье, однако провёл всё своё детство в Турции под присмотром деда, который был не только превосходным кулинаром, но и философом. Дед жил по принципу «в жизни как и в еде, всегда найдётся место пряностям». Человек должен уметь добавлять в жизнь значимые события, чтобы придать ей определённый «аромат». Фанис рос и под его руководством стал первоклассным поваром. Судьба разделила их, и свои зрелые годы Фанис провёл в Афинах, стараясь по наказу дедушки быть не только отличным кулинаром, но и по возможности «подсластить» жизнь окружающим его людям. После многих лет Фанис возвращается в Стамбул, к старому деду и женщине, когда-то бывшей его первой любовью, и лишь тогда понимает, что забыл оставить хотя бы щепотку ароматного перца для себя самого.

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