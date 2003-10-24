Фанис родился в обычной греческой семье, однако провёл всё своё детство в Турции под присмотром деда, который был не только превосходным кулинаром, но и философом. Дед жил по принципу «в жизни как и в еде, всегда найдётся место пряностям».
Человек должен уметь добавлять в жизнь значимые события, чтобы придать ей определённый «аромат». Фанис рос и под его руководством стал первоклассным поваром.
Судьба разделила их, и свои зрелые годы Фанис провёл в Афинах, стараясь по наказу дедушки быть не только отличным кулинаром, но и по возможности «подсластить» жизнь окружающим его людям.
После многих лет Фанис возвращается в Стамбул, к старому деду и женщине, когда-то бывшей его первой любовью, и лишь тогда понимает, что забыл оставить хотя бы щепотку ароматного перца для себя самого.
СтранаГреция / Турция
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска2003
Премьера в мире24 октября 2003
Дата выхода
9 декабря 2004
Бразилия
24 октября 2003
Греция
29 мая 2024
Казахстан
12+
Сборы в мире$10 395 779
ПроизводствоVillage Roadshow Productions, Greek Film Centre (GFC), FilmNet
Другие названия
Politiki kouzina, A Touch of Spice, Baharatın Tadı, Bir Tutam Baharat, Carigradska kuhinja, Csábító fűszer, El sabor de la vida, En smag af livet, En smak av livet, Gia Vị Cuộc Sống, Kanelia ja lihapullia, La sal de la vida, Miejska kuchnia, O Tempero da Vida, Um Toque de Canela, Un ciel épicé, Un tocco di zenzero, Un toque de canela, Une touche d'épices, Zaciniti zivot, Zimt und Koriander, Πολίτικη κουζίνα, Додир зачина, Цариградска кухня, Щепотка перца, タッチ・オブ・スパイス, 香料共和國