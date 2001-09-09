Неотразимая Марта, 2001

- МКФ в Валенсии, Испания 2001 - Приз зрительских симпатий - МКФ 2002 в Монсе, Франция - Большой приз жюри, Лучшая женская роль (Мартина Гедек), Лучшая мужская роль (Серджио Кастеллито), Лучший сценарий - Фестиваль Европейского кино в Леccе, Франция 2002 – Специальный приз жюри, приз студенческого жюри - МКФ в Кретее, Франция 2002 – Большой приз жюри - 52я Национальная немецкая кинопремия, 2002 – актрисе Мартине Гедек - Приз Европейской киноакадемии, 2002 - актеру Серджио Кастеллито - Приз немецкой кинокритики – Лучшая актриса (Мартина Гедек) - Международный кинофестиваль дебютов «Дух Огня», 2002 - Приз «Серебряная Тайга»
Марта, очаровательная шеф-повар очень любит свою работу. Единственный человек, который вносит разнообразие в размеренную жизнь Марты – Марио, молодой повар-итальянец, приверженец итальянской кухни. Вначале Марта считает его соперником, но постепенно он становится ее близким другом. Виртуозное приготовление еды является метафорой психологического развития персонажей, а с другой стороны, центральным элементом драматургии.