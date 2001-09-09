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Неотразимая Марта
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Mostly Martha / Bella Martha

Неотразимая Марта, 2001

2001 / Италия / Германия / Австрия / Швейцария
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме
- МКФ в Валенсии, Испания 2001 - Приз зрительских симпатий
- МКФ 2002 в Монсе, Франция - Большой приз жюри, Лучшая женская роль (Мартина Гедек), Лучшая мужская роль (Серджио Кастеллито), Лучший сценарий
- Фестиваль Европейского кино в Леccе, Франция 2002 – Специальный приз жюри, приз студенческого жюри
- МКФ в Кретее, Франция 2002 – Большой приз жюри
- 52я Национальная немецкая кинопремия, 2002 – актрисе Мартине Гедек
- Приз Европейской киноакадемии, 2002 - актеру Серджио Кастеллито
- Приз немецкой кинокритики – Лучшая актриса (Мартина Гедек)
- Международный кинофестиваль дебютов «Дух Огня», 2002 - Приз «Серебряная Тайга»
Марта, очаровательная шеф-повар очень любит свою работу. Единственный человек, который вносит разнообразие в размеренную жизнь Марты – Марио, молодой повар-итальянец, приверженец итальянской кухни. Вначале Марта считает его соперником, но постепенно он становится ее близким другом. Виртуозное приготовление еды является метафорой психологического развития персонажей, а с другой стороны, центральным элементом драматургии.
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 9 сентября 2001
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Сандра Неттельбек
В ролях
Мартина Гедек
Максим Фоэрсте
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Август Цирнер
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неотразимая Марта 3 постера
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