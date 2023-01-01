Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шоколад
Шоколад, 2000: актеры и роли
Chocolat
Шоколад
2000 / Великобритания / США
Трейлер
8.1
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Шоколад, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Жюльетт Бинош
Juliette Binoche
Альфред Молина
Alfred Molina
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Джуди Денч
Judi Dench
Антонио Хиль-Мартинес
Antonio Gil
Элен Кардона
Helene Cardona
Джонни Депп
Johnny Depp
Хью О'
Харрисон Прэтт
Лена Олин
Lena Olin
Элизабет Коммелин
Élisabeth Commelin
Петер Стормаре
Peter Stormare
Рон Кук
Ron Cook
Орельен Парент Кениг
Гийом Тардье
Виктуар Тивисоль
Джон Вуд
John Wood
Лесли Кэрон
Leslie Caron
Мишель Глезе
Доминик МакЭвой
Dominique MacAvoy
Арно Адам
Arnaud Adam
Кристианн Оливейра
Марион Одюкер
Гэлан Коннелл
Gaelan Connell
Хью О’Конор
Hugh O'Conor
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Related video
Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»
Смоктуновского никогда не существовало: фамилию вынудил сменить злой рок
Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич
Омар Хайям очень точно высказался о мужских изменах: идут «налево» только в одном случае
«Какая грязь»: раскрыта правда о связи Пьехи и Магомаева, которая многих удивит
С Костиком ничего общего: как выглядит муж Веры из «Ворониных» (фото)
Малышка из «Улицы Сезам» сразит наповал любого: не скажешь, что ей 40
«Пузо торчит» и «колхозница»: изменившаяся Трусова подверглась жесткой критике
Не славянин: тайна происхождения советского Иванушки раскрыта
Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно
Сын Заворотнюк унаследовал необычные черты матери: такого сходства никто не ожидал
Красота Александровой все-таки естественная: убедитесь в этом, взглянув на ее детское фото
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить