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Шоколад Шоколад
Киноафиша Фильмы Шоколад Шоколад, 2000: актеры и роли
Chocolat Шоколад 2000 / Великобритания / США
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31 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Шоколад, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Lasse Hallström
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Кэрри-Энн Мосс Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Антонио Хиль-Мартинес Antonio Gil Элен Кардона Helene Cardona Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Хью О' Харрисон Прэтт Лена Олин Лена Олин Lena Olin Элизабет Коммелин Élisabeth Commelin Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Рон Кук Рон Кук Ron Cook Орельен Парент Кениг Гийом Тардье Виктуар Тивисоль Джон Вуд Джон Вуд John Wood Лесли Кэрон Leslie Caron Мишель Глезе Доминик МакЭвой Dominique MacAvoy Арно Адам Arnaud Adam Кристианн Оливейра Марион Одюкер Гэлан Коннелл Gaelan Connell Хью О’Конор Hugh O'Conor
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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