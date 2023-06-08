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Шоколад Шоколад
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Chocolat Шоколад 2000 / Великобритания / США
8.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Шоколад»

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Владимир 8 июня 2023, 16:41
Оценка
Этот фильм не рекомендуется смотреть тем, кто сидит на диете, после просмотра фильм вы определённо захотите шоколад. Шутка)
Говоря о фильме, хочу отметить костюмы и декорации - они очень правдоподобны, они по-настоящему передают атмосферу той эпохи. Но и сама история тоже хороша. Замечательный фильм!
8 июня 2023, 16:41 Ответить
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