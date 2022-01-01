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Девятые врата Девятые врата
Киноафиша Фильмы Девятые врата Девятые врата, 1999: актеры и роли
The Ninth Gate Девятые врата 1999 / Испания / Франция / США
8.1 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Девятые врата, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Хосе Лопес Родеро José López Rodero Барбара Джеффорд Barbara Jefford Фрэнк Ланджелла Фрэнк Ланджелла Frank Langella Джек Тэйлор Лена Олин Лена Олин Lena Olin Джеймс Руссо James Russo Аллен Гарфилд Allen Garfield Эмманюэль Сенье Эмманюэль Сенье Emmanuelle Seigner
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