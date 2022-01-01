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Девятые врата
Девятые врата, 1999: актеры и роли
The Ninth Gate
Девятые врата
1999 / Испания / Франция / США
8.1
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Девятые врата, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански
Roman Polanski
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Хосе Лопес Родеро
José López Rodero
Барбара Джеффорд
Barbara Jefford
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
Джек Тэйлор
Лена Олин
Lena Olin
Джеймс Руссо
James Russo
Аллен Гарфилд
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