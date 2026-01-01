Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Новости
Максим Пежемский
Maksim Pezhemsky
Киноафиша
Персоны
Максим Пежемский
Максим Пежемский
Maksim Pezhemsky
Дата рождения
30 марта 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
7.5
Интерны
(2010)
6.9
Мама, не горюй
(1997)
6.3
Окаянные дни
(2020)
Фильмография Максим Пежемский
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2022
2020
2018
2011
2010
2009
2008
2005
2000
1997
1993
Все
15
Фильмы
5
Сериалы
10
Режиссер
15
Сценарист
4
5.2
Папа Миа
комедия
2025, Россия
5.6
Закрыть гештальт
комедия, фантастика
2022, Россия
Женское дело
криминал, детектив
2022, Россия
Окаянные дни
комедия
2020, Россия
6.2
Проект «Анна Николаевна»
драма, комедия, фантастика
2020, Россия
5.7
Света с того света
комедия
2018, Россия
4.1
Зайцев+1
комедия
2011, Россия
7.5
Интерны
комедия
2010, Россия
5.4
Наша Russia. Яйца судьбы
Nasha Russia. Yaytsa sudby
комедия
2009, Россия
Смотреть трейлер
5.3
Универ
комедия
2008, Россия
6
Любовь-морковь 2
Lyubov 2 Morkov
мелодрама, комедия
2008, Россия
Смотреть трейлер
5.9
Мама, не горюй 2
Mama ne goryuy 2
комедия
2005, Россия
5.8
Черная комната
триллер
2000, Россия
6.9
Мама, не горюй
Mama ne goryuy
комедия, криминал
1997, Россия
4.1
Пленники удачи
Plenniki udachi
комедия
1993, Россия / Франция
Новости о Максим Пежемский
«Закрыть гештальт»: о чем сериал и кто сыграл главные роли
«Снято все настолько душевно и позитивно»: зрители делятся первыми отзывами о фильме «Царевна-лягушка 2»
Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»
Фирузе проводила хальветы с Сулейманом, но ребенка так и не родила: деталь «Великолепного века», которую многие не заметили
8 марта отгремело, а настроение осталось: вспомните 5 фильмов СССР про великих женщин по кадру (тест)
Новый сериал про Шерлока уложил на лопатки фильмы с Дауни-младшим — Гай Ричи превзошел самого себя
«Упал со стула»: «Гоблин» Пучков считает «9 роту» прорывом для российского кино о войне (и уверен — смотреть его должен каждый)
«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе
И почему эти 5 сериалов с 8+ на IMDb до сих пор не у всех на слуху? Нашла то, что давно искала — и пропала на всю неделю
Зрители так и не увидели «Невского» в сетке НТВ — 8 сезон выйдет, но его «урежут»: Паламарчук опасается «халтуры»
В российском сериале «Мотай!» замешали «Криминальное чтиво» с «Чужим» — 3 000 зрителей не прошли мимо новинки
152 млн против 143: «Царевна-лягушка» обошла «Салтана» и возглавила прокат – а вот кто еще в топ-5 за уикенд
