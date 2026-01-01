Оповещения от Киноафиши
Максим Пежемский Maksim Pezhemsky
Максим Пежемский

Maksim Pezhemsky

Дата рождения
30 марта 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер

Популярные фильмы

Интерны 7.5
Интерны (2010)
Мама, не горюй 6.9
Мама, не горюй (1997)
Окаянные дни 6.3
Окаянные дни (2020)

Фильмография Максим Пежемский

Жанр
Год
Папа Миа 5.2
Папа Миа
комедия 2025, Россия
Закрыть гештальт 5.6
Закрыть гештальт
комедия, фантастика 2022, Россия
Женское дело
Женское дело
криминал, детектив 2022, Россия
Окаянные дни 6.3
Окаянные дни
комедия 2020, Россия
Проект «Анна Николаевна» 6.2
Проект «Анна Николаевна»
драма, комедия, фантастика 2020, Россия
Света с того света 5.7
Света с того света
комедия 2018, Россия
Зайцев+1 4.1
Зайцев+1
комедия 2011, Россия
Интерны 7.5
Интерны
комедия 2010, Россия
Наша Russia. Яйца судьбы 5.4
Наша Russia. Яйца судьбы Nasha Russia. Yaytsa sudby
комедия 2009, Россия
Смотреть трейлер
Универ 5.3
Универ
комедия 2008, Россия
Любовь-морковь 2 6
Любовь-морковь 2 Lyubov 2 Morkov
мелодрама, комедия 2008, Россия
Смотреть трейлер
Мама, не горюй 2 5.9
Мама, не горюй 2 Mama ne goryuy 2
комедия 2005, Россия
Черная комната 5.8
Черная комната
триллер 2000, Россия
Мама, не горюй 6.9
Мама, не горюй Mama ne goryuy
комедия, криминал 1997, Россия
4.1
Пленники удачи Plenniki udachi
комедия 1993, Россия / Франция
