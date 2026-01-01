Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Мария Кузнецова
Mariya Kuznetsova
Киноафиша
Персоны
Мария Кузнецова
Мария Кузнецова
Mariya Kuznetsova
Дата рождения
17 февраля 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
В каком театре играет
Александринский театр
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Итальянец
(2005)
7.0
Отчий берег
(2017)
6.8
Телец
(2000)
Фильмография Мария Кузнецова
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Спектакль
Фэнтези
Год
Все
2025
2017
2009
2006
2005
2003
2002
2000
Все
13
Фильмы
11
Сериалы
2
Актер
13
Театр в кино: Воскресение
спектакль
2025, Россия
Билеты
7
Отчий берег
драма, военный
2017, Россия
Взятки гладки
драма, комедия
2009, Россия
2.7
Двойная пропажа
Dvoynaya propazha
криминал
2009, Россия
Смотреть трейлер
6.6
Казус Кукоцкого
драма
2006, Россия
5.7
Вы не оставите меня
Vy ne ostavite menya
исторический, мелодрама, драма
2006, Россия
6.2
Травести
Travesti
мелодрама
2006, Россия
6.5
Космос как предчувствие
Kosmos kak predchuvstvie
драма
2005, Россия
Рецензия
7.2
Итальянец
The Italian
драма
2005, Россия
5.1
Голова классика
Golova klassika
комедия, криминал
2005, Россия
5.7
Тайна Заборского омута
Tayna Zaborskogo omuta
приключения, семейный
2003, Россия
5.8
Русский ковчег
Russkiy kovcheg
фэнтези, драма, исторический, детектив
2002, Россия
6.8
Телец
Telets
исторический, драма
2000, Россия
Другие проекты Мария Кузнецова
18+
Воскресение
Билеты
18+
На дне
Билеты
18+
Алиса в Стране чудес
Информация
