Мария Кузнецова Mariya Kuznetsova
Киноафиша Персоны Мария Кузнецова

Мария Кузнецова

Mariya Kuznetsova

Дата рождения
17 февраля 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Популярные фильмы

Итальянец 7.2
Итальянец (2005)
Отчий берег 7.0
Отчий берег (2017)
Телец 6.8
Телец (2000)

Фильмография Мария Кузнецова

Жанр
Год
Театр в кино: Воскресение
Театр в кино: Воскресение
спектакль 2025, Россия
Билеты
Отчий берег 7
Отчий берег
драма, военный 2017, Россия
Взятки гладки
драма, комедия 2009, Россия
Двойная пропажа 2.7
Двойная пропажа Dvoynaya propazha
криминал 2009, Россия
Смотреть трейлер
Казус Кукоцкого 6.6
Казус Кукоцкого
драма 2006, Россия
Вы не оставите меня 5.7
Вы не оставите меня Vy ne ostavite menya
исторический, мелодрама, драма 2006, Россия
Травести 6.2
Травести Travesti
мелодрама 2006, Россия
Космос как предчувствие 6.5
Космос как предчувствие Kosmos kak predchuvstvie
драма 2005, Россия
Рецензия
Итальянец 7.2
Итальянец The Italian
драма 2005, Россия
Голова классика 5.1
Голова классика Golova klassika
комедия, криминал 2005, Россия
5.7
Тайна Заборского омута Tayna Zaborskogo omuta
приключения, семейный 2003, Россия
Русский ковчег 5.8
Русский ковчег Russkiy kovcheg
фэнтези, драма, исторический, детектив 2002, Россия
Телец 6.8
Телец Telets
исторический, драма 2000, Россия

Другие проекты Мария Кузнецова
Воскресение
18+
Воскресение
Билеты
На дне
18+
На дне
Билеты
Алиса в Стране чудес
18+
Алиса в Стране чудес
Информация
