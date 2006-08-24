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Виктор Павлов
Виктор Павлов
О персоне
Фильмография
Виктор Павлов
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Дата рождения
5 октября 1940
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
24 августа 2006
Карьера
Актер
Биография Виктор Павлов
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Фильмография Виктор Павлов
Космос как предчувствие
драма
2005, Россия
6.0
В августе 44-го
криминал, военный, боевик, драма, триллер
2001, Россия / Беларусь
7.0
ДМБ
комедия
2000, Россия
8.0
Черный океан
боевик
1998, Россия
4.0
Кому я должен, всем прощаю
комедия
1998, Россия
0.0
Дети понедельника
комедия
1997, Россия
6.0
Сирота казанская
комедия, мелодрама
1997, Россия
7.0
Научная секция пилотов
триллер, детектив
1996, Россия
6.0
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