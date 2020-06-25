Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
О персоне
Фильмография
Новости
Дмитрий Муляр
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Карачев, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Дмитрия Муляра
Родился 26 августа 1972 года. Карачев, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Дмитрия Муляра
Он везёт свой грузовик
короткометражный, драма
2019, Россия
7.0
Спитак
драма
2018, Россия / Армения
6.0
Поцелуев мост
мелодрама
2016, Россия
2.0
Сердце врага
исторический, драма
2014, Россия
0.0
Убийство на 100 миллионов
детектив
2013, Россия
5.0
Бриллианты. Воровство
драма
2010, Россия
7.0
Любовь до востребования
мелодрама
2009, Россия
5.0
Государыня и разбойник
исторический
2009, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
На экраны вышел сериал «Алекс Лютый» о военном преступнике
Шпионское шоу рассказывает историю бывшего карателя, скрывавшегося более 30 лет.
Написать
25 июня 2020 09:09
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне