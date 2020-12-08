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Александр Миндадзе
Александр Миндадзе
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Александр Миндадзе
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Дата рождения
28 апреля 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Александр Миндадзе
Режиссер. Родился 28 апреля 1949 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александр Миндадзе
Паркет
драма
2020, Россия / Польша / Великобритания
4.0
Милый Ханс, дорогой Петр
драма
2015, Россия / Германия / Украина
3.0
В субботу
драма
2010, Германия / Россия / Украина / Беларусь
6.0
Отрыв
драма
2007, Россия
5.0
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