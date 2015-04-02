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То, что, в сущности, должно было стать камерным фантастическим триллером, Майкл Бэй по обыкновению превратил в натуральный Армагеддон и Перл-Харбор, взрывая на своем пути одну декорацию за другой. Трюковые сцены с автомобильными погонями, при неумеренном использовании разрушающие структуру любого триллера, непомерно затянуты, а наброшенные густой сетью спецэффекты, свидетельствующие исключительно о хорошем бюджете, но никак не о вкусе режиссера, перекрывают практически всё, что смогла сделать…