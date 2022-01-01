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Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс
Kevin Daniels
О персоне
Фильмография
Кевин Дэниелс
Kevin Daniels
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Дата рождения
9 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Диего, Калифорния, США
Рост
196 см
Биография Кевина Дэниелса
Родился 9 декабря 1976 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
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Фильмография Кевина Дэниелса
Принудительная изоляция
ужасы, триллер
2021, США
4.0
В канун Рождества
комедия, драма, семейный
2014, США
6.0
Остров
драма, триллер, фантастика
2005, США
7.0
Команда 49: Огненная лестница
триллер, драма, боевик
2004, США
6.0
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