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Остров Остров
Киноафиша Фильмы Остров Остров, 2005: актеры и роли
The Island Остров 2005 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Остров, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй Майкл Бэй Michael Bay
В ролях
Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Стив Бусеми Steve Buscemi Шон Бин Шон Бин Sean Bean Кевин Дэниелс Кевин Дэниелс Kevin Daniels Светлана Ефремова Джейми МакБрайд Jamie McBride Дон Майкл Пол Don Michael Paul Итэн Филлипс Итэн Филлипс Ethan Phillips Майкл Кларк Дункан Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan
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