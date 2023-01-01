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Остров
Остров, 2005: актеры и роли
The Island
Остров
2005 / США
7.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Остров, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Стив Бусеми
Steve Buscemi
Шон Бин
Sean Bean
Кевин Дэниелс
Kevin Daniels
Светлана Ефремова
Джейми МакБрайд
Jamie McBride
Дон Майкл Пол
Don Michael Paul
Итэн Филлипс
Ethan Phillips
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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