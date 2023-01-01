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Элвин и бурундуки
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Alvin and the Chipmunks
Элвин и бурундуки
2007 / США
7.1
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55
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Вся информация о фильме
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