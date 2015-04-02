Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элвин и бурундуки Элвин и бурундуки
Киноафиша Фильмы Элвин и бурундуки Отзывы о фильме «Элвин и бурундуки»
Alvin and the Chipmunks Элвин и бурундуки 2007 / США
7.1 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Элвин и бурундуки»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
afterwork 2 апреля 2015, 12:51
Какой незамысловатый ход: нарисовать трех сорванцов-бурундуков, наделить их огромными, в пол-экрана глазами, человеческими, но такими очевидными характерами, раскрыть тему семейных ценностей, наложить поверх всего этого кальку с рождественским сюжетом. Незамысловатый, но такой действенный: с самого начала я сижу, осклабившись и умиляясь, совершая теряющимися в темноте руками хватательные и погладительные движения, напевая фанки таун, кажется, таким же писклявым голоском, как и у них.

А ведь у Теодора еще не спал детский жирок, и он боится спать по ночам, Саймон - беззащитный очкарик, а Элвин боится своих чувств и одет подобающе: хмурый подросток в кенгурухе, готовый растаять в самый нужный момент. И вот они теряют орехи, родителей, голос, неловко осекаются, сказав "пап", чахоточно кашляют, попав в мясорубку шоубиза, шалят и винятся, надеются и добиваются. Ну же, давайте, во мне еще столько сентиментальных зон, ткните туда и вот здесь, в подбрюшье!

Я прекрасно понимаю, зачем в этом фильме все так, но они такие милые, милые, милые!

Если у вас есть дети, вы поймете, что поступили правильно, что они у вас есть. Если у вас нет детей, вы поймете, что были счастливы в детстве. Если вы дети, вы вряд ли будете это читать, и я вам завидую. Отличный фильм, одним словом. Двумя.



PS. Обидно, что этому чуду придется соревноваться с "авторами дозоров" и основными российскими кэшмэйкерами, решившими в это же время получить проценты по чужим вкладам двадцатилетней давности.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nadina 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень понравилось! позитивное кино. Смотрится довольно легко.Я быеще разок посмотрела)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
afterwork 2 апреля 2015, 12:51
элвин и бурундуки - отличный фильм ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Антония 2 апреля 2015, 12:51
Нам с сыном этот мультик очень понравился.Он подходит для семейного просмотра.Мы бы сходили на него еще разок. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дмитрий Сухаренко 5 февраля 2020, 18:14
очень нравится этот мультик но я не знаю откуда взялась и кто поёт песню "sisters" в серии "в поход с девчонками"? не подскажете?
5 февраля 2020, 18:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 249 комментариев
До рассвета
До рассвета 18 комментариев
Король неба
Король неба 11 комментариев
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 4 комментария
Переводчик
Переводчик 6 комментариев
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI 50 комментариев
Остров иллюзий
Остров иллюзий 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 42 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App