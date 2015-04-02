Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Элвин и бурундуки
Отзывы о фильме «Элвин и бурундуки»
Alvin and the Chipmunks
Элвин и бурундуки
2007 / США
7.1
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Отзывы о фильме «Элвин и бурундуки»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
afterwork
2 апреля 2015, 12:51
Какой незамысловатый ход: нарисовать трех сорванцов-бурундуков, наделить их огромными, в пол-экрана глазами, человеческими, но такими очевидными характерами, раскрыть тему семейных ценностей, наложить поверх всего этого кальку с рождественским сюжетом. Незамысловатый, но такой действенный: с самого начала я сижу, осклабившись и умиляясь, совершая теряющимися в темноте руками хватательные и погладительные движения, напевая фанки таун, кажется, таким же писклявым голоском, как и у них.
А ведь у Теодора еще не спал детский жирок, и он боится спать по ночам, Саймон - беззащитный очкарик, а Элвин боится своих чувств и одет подобающе: хмурый подросток в кенгурухе, готовый растаять в самый нужный момент. И вот они теряют орехи, родителей, голос, неловко осекаются, сказав "пап", чахоточно кашляют, попав в мясорубку шоубиза, шалят и винятся, надеются и добиваются. Ну же, давайте, во мне еще столько сентиментальных зон, ткните туда и вот здесь, в подбрюшье!
Я прекрасно понимаю, зачем в этом фильме все так, но они такие милые, милые, милые!
Если у вас есть дети, вы поймете, что поступили правильно, что они у вас есть. Если у вас нет детей, вы поймете, что были счастливы в детстве. Если вы дети, вы вряд ли будете это читать, и я вам завидую. Отличный фильм, одним словом. Двумя.
PS. Обидно, что этому чуду придется соревноваться с "авторами дозоров" и основными российскими кэшмэйкерами, решившими в это же время получить проценты по чужим вкладам двадцатилетней давности.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Nadina
2 апреля 2015, 12:51
Мне очень понравилось! позитивное кино. Смотрится довольно легко.Я быеще разок посмотрела)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
afterwork
2 апреля 2015, 12:51
элвин и бурундуки - отличный фильм ))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Антония
2 апреля 2015, 12:51
Нам с сыном этот мультик очень понравился.Он подходит для семейного просмотра.Мы бы сходили на него еще разок. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Дмитрий Сухаренко
5 февраля 2020, 18:14
очень нравится этот мультик но я не знаю откуда взялась и кто поёт песню "sisters" в серии "в поход с девчонками"? не подскажете?
5 февраля 2020, 18:14
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Вызов
249 комментариев
До рассвета
18 комментариев
Король неба
11 комментариев
Пять ночей у Фредди
4 комментария
Переводчик
6 комментариев
FORD против FERRARI
50 комментариев
Остров иллюзий
2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
42 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Беглец
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
А ведь у Теодора еще не спал детский жирок, и он боится спать по ночам, Саймон - беззащитный очкарик, а Элвин боится своих чувств и одет подобающе: хмурый подросток в кенгурухе, готовый растаять в самый нужный момент. И вот они теряют орехи, родителей, голос, неловко осекаются, сказав "пап", чахоточно кашляют, попав в мясорубку шоубиза, шалят и винятся, надеются и добиваются. Ну же, давайте, во мне еще столько сентиментальных зон, ткните туда и вот здесь, в подбрюшье!
Я прекрасно понимаю, зачем в этом фильме все так, но они такие милые, милые, милые!
Если у вас есть дети, вы поймете, что поступили правильно, что они у вас есть. Если у вас нет детей, вы поймете, что были счастливы в детстве. Если вы дети, вы вряд ли будете это читать, и я вам завидую. Отличный фильм, одним словом. Двумя.
PS. Обидно, что этому чуду придется соревноваться с "авторами дозоров" и основными российскими кэшмэйкерами, решившими в это же время получить проценты по чужим вкладам двадцатилетней давности.
Авторизация по e-mail