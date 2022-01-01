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Элвин и бурундуки
Элвин и бурундуки, 2007: актеры и роли
Alvin and the Chipmunks
Элвин и бурундуки
2007 / США
7.1
Оцените
55
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Элвин и бурундуки, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Хилл
Tim Hill
В ролях
Джейсон Ли
Jason Lee
Дон Тиффани
Don Tiffany
Дэвид Кросс
David Cross
Кэмерон Ричардсон
Cameron Richardson
Джейн Линч
Jane Lynch
Джордан Грин
Jordan Green
Оливер Мьюрхед
Вероника Алисино
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