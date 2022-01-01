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Элвин и бурундуки Элвин и бурундуки
Киноафиша Фильмы Элвин и бурундуки Элвин и бурундуки, 2007: актеры и роли
Alvin and the Chipmunks Элвин и бурундуки 2007 / США
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55 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Элвин и бурундуки, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Хилл Тим Хилл Tim Hill
В ролях
Джейсон Ли Джейсон Ли Jason Lee Дон Тиффани Don Tiffany Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Кэмерон Ричардсон Кэмерон Ричардсон Cameron Richardson Джейн Линч Джейн Линч Jane Lynch Джордан Грин Jordan Green Оливер Мьюрхед Вероника Алисино Veronica Alicino Колетт Клер Лиза Ли Liza Li Росс Багдасарян-мл. Джэнис Кэрман
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